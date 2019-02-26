朱立倫：初選卡來卡去只會讓國民黨被厭惡

2019-02-26 13:30

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選制度明天在中常會將掀牌，有意參選總統的前新北市長朱立倫表示，不要因為初選過程彼此好像互相卡來卡去，大家只會對國民黨厭惡，朱也說，做為黨主席，做任何政策決定都會受到公評，相信吳主席也承擔這樣的責任，不管最後如何決定，他都尊重，「我對國民黨員有信心」，對自己也很有信心。

朱立倫今接受廣播節目專訪，對於國民黨內近期的總統初選遊戲規則之爭，朱立倫表示，可能很多人希望他直接抨擊這件事，但「我不是不直白、不是不願意抨擊」，而是國民黨的初選只是過程，在過程如果造成彼此間的芥蒂、傷害，最後很難磨合，團結對外。

朱立倫強調，2020年大選，國民黨全黨團結不一定勝選，如果還要內鬨，那國民黨可以不用玩了，國民黨一定要有基本信念，今天任何遊戲規則，只要符合民眾的要求並趕快決定，在中常會決定後就趕快照遊戲規則，提出最好的候選人。

朱立倫指出，他會全力以赴，如果最後的結果他是80分，高雄市長韓國瑜是90分，他會全力支持，80分加90分就是170分，如果是吳主席、王院長出線，他也全力支持。 重點是不要過程彼此好像互相卡來卡去，這樣大家只會對國民黨厭惡，真正大家關心的不是國民黨內部的事情，而是誰能重振台灣經濟、誰能解決問題。

朱立倫說，韓國瑜講很好，「貨要出去，人要發大財」，新北市長侯友宜強調「安居樂業」，這才是真正的民意，他的看法也是如此，「我不是喊衝喊打的人」，所以他會負責任地跟大家說，如果擔任總統會怎麼做？這才是他關心的重點 。

朱立倫也隔空向吳敦義呼籲，強調做為主席，做任何政策任何決定都會受到公評，就像他也擔任過黨主席，也受了重傷，做了決定必須要負責，相信吳主席也承擔這樣的責任。

朱立倫表示，不管最後決定全民調、黨員投票的比例，他一方面尊重，因為他對國民黨員很有信心，他雖然沒有任何組織或很多團體的支持，但對自己也很有信心。

朱立倫也說，他不會去質疑吳敦義說要提出最好的候選人，「吳主席喜歡吃漢堡，難道朱立倫不喜歡嗎？」所謂清廉、勤政、愛民是他的基本要求，「我的金字招牌就是不容許貪瀆」。

此外，對於吳敦義所提出的兩岸和平協議，朱立倫受訪時則表示，民眾關心的是和平而不是所謂的協議，真正的和平才是重點，他未來當選後會透過他強調的三個目標「要和平、要民主、要繁榮」，加上「三個中華」 及「求同存異」的基本態度，相信這樣的兩岸政策一定能帶給兩岸和平基礎。

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