宣布參加國民黨總統初選 周錫瑋提二階段找強棒

2019-02-26 10:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕前台北縣長周錫瑋今天接受廣播節目專訪時，宣布參加國民黨黨內總統初選，並拋出兩階段初選模式，包括民調加投票，舉行公開政見會，找出最強候選人，贏回2020。

談到初選制度，周錫瑋主張，「制度不可廢」，必須舉辦國民黨黨內初選，推選總統候選人，黨員和民眾的意見都要聆聽，但是在民調及投票前，應舉辦公開政見會，說明兩岸、經濟、能源、環保、教育等政策，他說，舉辦政見會而非辯論會，是希望同志不要互相攻訐。

周錫瑋主張，第一階段黨內初選開放所有人報名，勝出者在其他黨或陣營的獨立參選人出爐後，再視國民黨內有無其他強棒再PK一次，若初選勝出者繼續贏，就讓此人參選；若輸其他強棒，就讓強棒出來，「這個強棒不一定只有韓國瑜」。

周錫瑋認為，國民黨初選若只用一階段，被提名人選舉時如果輸給台北市長柯文哲、蔡英文總統很多怎麼辦？第二階段是確保國民黨提名的候選人能贏、是最好的候選人，若初選勝出的人，第二階段也能贏過這些人，他當然是國民黨的被提名人。

周錫瑋發布新聞稿指出，最近國民黨內為了初選制度爭議不休，民調最高的高雄市長韓國瑜為了信守對高雄市民的承諾，不得不瞻前顧後，如今他站出來，希望幫國民黨把人民想要的說清楚，不要重蹈4年前的悲劇，不要再讓親者痛、仇者快，不要再辜負台灣人民的期望。

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