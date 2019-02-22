韓國瑜被駡土包子 吳敦義：駡人土包子不得體

2019-02-22 12:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨主席吳敦今南下高雄參加護國法會時，替高雄市長韓國瑜抱不平，認為總統府發言人黃重彥暗酸韓國瑜是土包子相當不得體，並指中常會已經接受智庫建議，排除立委初選排除1/2條款，讓各縣市第一高票的議員，能以最強選手之姿出線；至於總統初選一定會有黨員投票，不可能只有全民調。

吳敦義說，根據過去的經驗和制度，國民黨在民國93年時，就已經決定總統初選的民調、黨員投票各佔50%，但當年因一人登記，所以沒有辦初選，不過後來還有改成30%的黨員投票、70%的民意調查，數字的比重見人見智，他已提給智庫去做分析和建議。

吳敦義指出，20日有中常委提議，各縣市當選的議員和鄉鎮市長，若被黨內提名參選立委要符合1/2條款，也就是說任期還沒達到1/2的就不能被提名參選立委，但也很多人表達反對。

他請智庫做研究，智庫研究的結果指出，不要有1/2條款，才會有強的選手出線，如果把1/2條款訂了以後，那縣市議員中以第一高票當選的人，就沒有辦法參選立委，形同擋住最強的選手，中常會接受這個意見，所以就沒有1/2條款。

吳敦義認為，同樣的道理，國民黨員參與黨員投票提名總統候選人，到底比重是要多少，各有各的見解，不能說哪個見解對或錯，他會請智庫和學者專家研究，下個禮拜會請智庫公布研究結果，避免造成無謂的紛擾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/