國民黨徵召韓國瑜？ 朱立倫喊話：要就大大方方初選前徵召

2019-03-12 18:28

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜宣示4月不會去領表參與國民黨總統初選，黨中央仍預留徵召伏筆，已宣布參選的前新北市長朱立倫今天接受電視節目專訪時說，他會努力爭取更多支持，如果不夠努力、不夠強，大家都只能期待韓國瑜，「那韓市長當然就是我們最大的希望」，他也向黨中央喊話，如果要徵召，必須在初選程序前就徵召，就「大大方方的」，不能比賽打了，結果出來了，然後又改變。

朱立倫今天下午接受「少康戰情室」專訪，對於黨內總統初選，仍保留徵召韓國瑜的選項，朱立倫重申，他跟韓國瑜是老朋友，在當教授的時候就認識，韓國瑜是國民黨最閃亮的明星，是最重要資產，韓國瑜現階段就是全力拚高雄市政，把市政做好，「我努力爭取更多支持」。

朱立倫認為，國民黨的大家要有期許，不能只有一個韓國瑜，大家都要更強，包括他自己在內，要更接地氣、更讓民眾能夠接受，黨中央保留徵召機會是必然的，國民黨不會放棄任何一個可能跟機會，民進黨也不要心存僥倖。

朱立倫說，國民黨絕對沒有任何分裂的本錢，一定只有有團結一致，他和韓國瑜有共識，國民黨只要團結才有可能爭取民眾支持，國民黨要推出最強候選人，韓國瑜也給他的很多鼓勵和建議，他都在改、在做。如果他不夠努力、不夠強，「如果大家都只能期待韓市長，那韓市長當然就是我們最大的希望」。

朱立倫強調，每次聽到有徵召韓國瑜的相關聲音出現，他都是反躬自省，如果他夠好，藍營支持者就不會有這樣的焦慮感；吳敦義做為黨主席，最高目標就是爭取勝選，如果參選人不夠強的話，黨主席就要有完整規劃，如果夠強，黨主席當然會很篤定提名候選人爭取勝選。

朱立倫也拋出徵召時程向黨中央喊話，他說，國民黨初選期程最近才定案，大概會在4月公告、5月登記，如果國民黨覺得不需要初選要徵召的話，就在初選開始前做決定，透過徵召程序徵召一位候選人，而不是所謂的二階段。

朱立倫指出，只要初選一開始，登記後就要進行民調跟黨員投票，最後如果黨員投過票了、民調做了、結果也公開了，又不提名這個候選人，在黨過去的經驗中，就比較不好，如果黨中央決定用徵召，就「大大方方的」在4、5月登記前，不能比賽開始了，大家開跑了，結果出來後又改變！

朱立倫也說，他會尊重黨內最後的共識跟結果，民眾是希望民進黨下台，希望國民黨承擔責任，國民黨當然要推出最強的候選人，如果他自己能夠達到這目標，當然全力以赴，反過來說，如果他達不到，他也不會不贊成最強的候選人。

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