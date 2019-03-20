國民黨：王朱若同意，韓國瑜將強制參加初選

2019-03-20 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕各界都十分關注的國民黨初選制度已經拍板定案，目前參選人有前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等人。但面對民進黨前行政院長賴清德出線，有藍委認為國民黨也要派出「最強者」應戰，建議黨強制納入韓國瑜參加初選。對此，國民黨今天參考這個建議，提出了解套方案。

綜合媒體報導，國民黨基層一直以來對韓國瑜出來參選呼聲極高，隨著賴清德宣布參選，不少藍委也積極呼籲韓國瑜能夠出來，更有人建議要黨中央強制將他納出初選，這樣不僅能讓初選者心服，也可以避免日後再上演同樣的「換柱事件」。今天國民黨組發會主委李哲華就提出解套辦法，儘管韓國瑜先前言明4月不領表登記，但可以在初選正式公告前，透過「協調」的方式取得王、朱等人同意，將韓國瑜直接納入初選。

李哲華進一步表示，按照4年前的初選時程，4月中旬就會公告相關資訊，並於下旬領表、5月登記，指出如果要協調，勢必要在4月初以前確定。李哲華表示，這個提案之後將由中常委提出，再由中常會授權給提名小組去跟王、朱等人協調是否讓韓國瑜加入初選，「若最後協調不成就回歸初選，目標是選出最強的候選人」。

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