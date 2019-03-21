王金平批黨內初選一變再變 李哲華：善意拋協調構想

2019-03-21 16:16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨預定4月中旬辦理總統提名初選公告，組發會主委李哲華昨天（20日）拋出「初選前協調」的構想，由黨中央邀朱立倫、王金平協調與韓國瑜，一起用全民調或其他方法決定由誰出線，今天引來王金平批評初選辦法「一變再變」，不知如何適應；李哲華回應解釋，那只是他基於善意所提出的一種協調的可能方案，如果朱、王不願意，協調不成，當然回歸辦理初選，沒有所謂初選辦法一變再變的問題。

李哲華強調，假設未來初選出線的人，到時候因為某些外部人士的參選，造成國民黨可能贏不了總統大選，全代會就有另行徵召最強人選的萬分之一機會，為了避免發生這種狀況，一次解決問題，這就是他拋出「初選前協調」的初衷。

李哲華說，如果能夠把「可能最強的人」也被動納入互比機制，朱立倫或王金平又能贏過這一個人，就能證明是國民黨的最強人選，也就不會可能有人通過初選後，卻又發生第二階段徵召的狀況，自己完全是出於善意，幫朱、王兩人著想。

他還說，如果朱、王堅持要初選，也能接受保留萬分之一的情況，黨中央當然沒有話講。

李哲華指出，目前黨內已表態且較具實力人選的就是朱、王兩人，黨中央當然要尊重兩人意見，如果朱、王不願透過協調機制，納入韓國瑜互比，初選當然就會照走。

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