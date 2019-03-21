TRA40年酒會下月登場 外交部爭取美方「更資深官員來台」

2019-03-21 11:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕今年逢「台灣關係法」40週年，美國在台協會（AIT）與外交部將於下月中先後舉辦紀念酒會與研討會。外交部今天回答立委提問時表示，持續爭取比亞太副助卿更高層級的美方官員來台，目前還在討論中，「相信會有正面回應」。

為紀念「台灣關係法」（TRA）40年，台美陸續推出系列活動。AIT也預計於4月15日在內湖新館舉行酒會，將邀請美國官員與國會議員來台共襄盛舉。隔日4月16日，外交部則將與遠景基金會合辦「台灣關係法」立法40週年的大型研討會。

民進黨立委王定宇今天在立法院外交委員會質詢中關注，近期美方很多動作已經超越TRA定義的非官方關係，這次來台的官員會否高於去年「台灣旅行法」通過後、美方派出國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）層級？

北美司副司長陳慧蓁回答表示，我方一直在爭取更資深官員來訪，目前還在討論中，「我們期待、相信會有正面回應」。

另外，4月下旬，美國農業部（USDA）也將首次籌組貿易團訪台，規劃由海外服務署署長伊斯利（Ken Isley）率領官商代表，於4月22日至24日間訪問。外界關切會否談及美豬、美牛進口議題，美國在台協會（AIT）日前引述農業部訊息回應，訪團目標是深化雙邊經貿關係，目前沒有關於討論項目的具體訊息。

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