近5分之1跨黨派美參議員致函 要求川普派內閣高層訪台

2019-03-05 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國16位跨黨派聯邦參議員4日致信給總統美國總統川普，要求他在台灣關係法40週年活動之際，派出內閣級官員訪問台灣，參加美國在台辦事處今年4月舉辦的活動。

美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）和民主黨籍參議員梅南德茲（Bob Menendez）今天共同發起這項倡議，包括2人在內、共10名共和黨參議員及6名民主黨籍參議員參與，將近獲得五分之一的跨黨派參議員支持。該信還要求川普全面執行「 台灣旅行法」和「 亞洲再保證倡議法」，以重申美國對台灣的承諾，並指台灣是美國在印度太平洋地區一個重要的經濟和安全合作夥伴。

盧比歐4日發布新聞稿並公布致川普的信件，信中指出，今年4月將是美國的「台灣關係法」40週年，這一具有里程碑意義的立法是美國對台政策的基石，有助於維護印度太平洋地區的和平、安全與穩定，並對抗中國及中國共產黨日益增長的侵略野心。台灣是美國重要的經濟和安全夥伴，也是美國不可或缺的重要盟友，川普總統去年簽署的「台灣旅行法」和「亞洲再保證倡議法」，是美國與台灣關係之間的重要發展，鞏固了華盛頓與台北之間迫切需要的高層官員互訪基礎。

16名參議員強調，特別有鑑於中國試圖改變台海現狀的行動，這種性質的訪問對確保美國按照「台灣關係法」行事至關重要。要求川普全面執行「台灣旅行法」與「亞洲再保證倡議法」，派出內閣層級官員訪問台灣，參加台灣關係法40週年的活動。

參與盧比歐和梅南德茲連署信的16名跨黨派參議員，共和黨籍的有賈德納（Cory Gardner）、殷荷菲（Jim Inhofe）、柯寧（John Cornyn）、艾薩克森（Johnny Isakson）、柯頓（Tom Cotton）、布萊克本（Marsha Blackburn）、史考特（Rick Scott）、霍利（Josh Hawley）與朗德斯（Mike Rounds）。

民主黨籍的有庫恩斯（Chris Coons）、達克沃斯（Tammy Duckworth）、魏登（Ron Wyden）、卡定（Ben Cardin）及馬基（Edward Markey）。

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