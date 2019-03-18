AIT處長出席！吳釗燮明與酈英傑公開「印太民主治理諮商機制」

2019-03-18 19:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮與AIT處長酈英傑明天上午將一同出席「台美共同成立印太民主治理諮商機制」記者會，兩人都將致詞並接受提問。這也是AIT處長罕見公開出席外交部活動。

外交部今天下午發布，將於明天上午11時舉辦「台美共同成立印太民主治理諮商機制」記者會，外交部長吳釗燮與AIT處長酈英傑都將出席致詞，並接受提問。

美國依「台灣關係法」授權成立AIT，定位為非營利民間機構，推動台美之間的非官方關係。此次AIT處長罕見與台灣外交部長一同出席在外交部舉行的公開活動，引人矚目。

酈英傑上任後多次提到台灣是民主的模範和可靠的夥伴，也持續推動台美透過GCTF機制合作，使台灣與區域夥伴分享傳染病防範、人權保障、對抗「假訊息」作戰等重要經驗，強化台灣在印太區域中的角色。

酈英傑上週才在「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」中，再次稱許台灣民主轉型經驗。酈英傑說，台灣的轉型模式展現了如何保衛並推動民主價值，也顯示整個社會如何內化這些價值與將其賦諸實踐的重要性。

吳釗燮近期則在洛杉磯公開演講中，再次確立台灣在印太地區如何扮演不可或缺的角色；吳釗燮強調，台灣在歷史關鍵時刻將與自由民主力量站在一起，堅持抵禦中國擴張主義，向世界展示民主是一條更好的道路，「民主台灣就像聖經中的大衛王，正與威權主義的中國哥利亞對抗，民主終將獲勝」。

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