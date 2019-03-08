AIT貼航母巡弋台海歷史照 網：當年準備和共匪一搏

2019-03-08 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕今年適逢台灣關係法（TRA）立法四十週年，美國AIT在台協會今在臉書PO文指出，歷史上的今天，1996年中國試射飛彈，爆發第三次台海危機。當時美國派出尼米茲號和獨立號航空母艦巡弋台灣海峽。

美國AIT在台協會PO出歷史照片，照片指出1966年3月8日至11日，當時美國總統柯林頓因應中國試射飛彈，爆發第三次台海危機，派出了尼米茲號和獨立號航空母艦巡弋台灣海峽。

本月6日，我國駐美代表處在華府雙橡園舉行「台灣關係法（TRA）立法四十週年」系列活動。活動中AIT執行理事羅瑞智也在受訪時提到，今年是美台關係的關鍵年，對於美國是否派員訪台或是否同意總統蔡英文訪問華府，羅瑞智表示將遵行行政部門政策。另外，國防部昨也正式向美國提出採購新式戰機需求。

當年服役的網友表示，「那時叫「華山操演」，戰備提昇到3級『準戰爭狀態』準備和共匪一搏，旅上能動的戰甲砲車，和各式輪型車輛共700台全部出動備戰，當第一台戰車已抵達台中港，最後一台砲車還未出營區。」

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