美國宗教自由大使抵台：台灣是美國印太重要夥伴

2019-03-10 21:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國宗教自由無任所大使布朗巴克抵達台灣訪問，明將出席台灣主辦的「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」。美國在台協會（AIT）今天表示，布朗巴克大使視台灣為美國在印太地區的重要夥伴，以及在自由民主社會中推廣宗教自由和人權的典範。

AIT今晚發布新聞稿，宣布美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克於3月10至13日訪台，將參加明天開幕的「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」論壇活動，並發表專題演講。AIT指出，這是印太地區所舉行的首場論壇，也是繼美國國務卿龐皮歐在2018年7月於華府舉行的「推動宗教自由部長會議」後的第一個論壇活動，將有區域內15個國家領袖與會。

AIT說，該論壇將討論如何以更好的方式保障並且推動宗教自由，同時鼓勵不同宗教間對話與合作，保障包括宗教自由在內的基本自由，是美國推動自由開放的印太地區戰略的主軸，目的在於促進區域內所有多元宗教國家的利益。

AIT表示，布朗巴克大使首次來台，此行將與台灣資深官員、立法委員和宗教領袖會面，他視台灣為美國在印太地區的重要夥伴，以及在自由民主社會中推廣宗教自由和人權的典範。

外交部晚間也同步發布新聞稿，表達誠摯歡迎。外交部說，布朗貝克大使對台灣向來友好，在參議員任內是「台灣連線」成員，擔任堪薩斯州州長時也曾接見我國農產品貿易赴美友好訪問團。外交部強調，布朗貝克大使來訪彰顯台美人權自由等共享價值，也是台美恆久夥伴關係的佳例；台灣是印太區域重要的成員，樂願與美國持續攜手合作促進此區域的開放與自由。

布朗巴克於2018年2月1日宣誓就職美國國際宗教自由無任所大使，曾擔任堪薩斯州州長、美國參議員與眾議員。布朗巴克長年積極投入許多國家的宗教自由議題，也是1998年《國際宗教自由法》的關鍵支持者。

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