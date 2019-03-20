新竹市議會國民黨獨大 各黨團：非市民之福

2019-03-20 19:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會目前國民黨一黨獨大及全面藍化，衍生臨時會要求民進黨籍市長林智堅2天內進行4場專案報告情形，引發綠營市議員認為是「私設刑堂、公審市長」，甚至爆出副議長在議事堂對同黨市議員飆國罵，議長將議員發言「消音」的情況，都引發政壇議論，直呼如此議事現況，實非市民之福。

「好像回到20年前地方議會黑金政治的年代！」新竹市議會民進黨團總召李妍慧說，議會是展現民主風範的地方，不是大聲、耍狠就是贏！飆髒話、互嗆撂狠話的行為透過議場直播赤裸裸呈現，讓議會形象受損，議事殿堂蒙羞。她呼籲正副議長應拿出議會大家長的高度跟格局，約束個人言行，做年輕的新科議員的榜樣。

市議會時代力量黨團總召廖子齊則說，對於市長接受市議會要求進行專案報告，她認為議事規則並沒有規定幾個專案報告是合理的，而時力黨團這次透過公文行使方式要求市長專案報告，有達到黨團要求目的，但她也呼籲市議會針對程序委員會全部是國民黨一黨獨大的情況，應進行修法，保障小黨團及無黨的參與席次，才符合公平原則。至於正副議長個人情緒性的發言，她認為這是國民黨內的恩怨情仇，她不予置評，但透過網路直播，市民都會看得很清楚。

市議會國民黨團則發布新聞稿說，市議會召開所有會議及相關委員會設置與議程，都依照地方自治法相關規定辦理。邀請市長林智堅進行專案報告是根據程序委員會決議及地方自治法第49條「對特定事項有明瞭必要者，得邀請首長或單位主管列席說明」的規定，各縣市議會都有邀請地方首長報告往例。

此外，市議會是合議制，由各黨團以及無黨籍議員共同組成，「少數服從多數、多數尊重少數」是基本精神。在大會中，身為主席的議長許修睿已讓各黨團充分發言，但如果違反議事規則第36條，「出席議員發言，應簡單扼要，如超出議案範圍或意見重複者，主席得制止之，並切斷擴音器電源」，若發生此等情事影響其他議員的權益，主席理應予以制止，並無不妥。

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新竹市議會全面藍化 正副議長飆國罵、嗆議員直播放送

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