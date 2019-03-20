新竹市議會全面藍化 正副議長飆國罵、嗆議員直播放送

2019-03-20 18:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會議事殿堂淪為國罵議場？國民黨議長、副議長槓上同黨市議員，荒腔走板的議事殿堂，讓綠營年輕市議員諷「撿到槍」！

新竹市議會本週召開第10屆第二次臨時會，昨天針對臨時會的議程進行大會報告，但國民黨市議員鄭成光發言認為臨時會安排4個市長專案報告，而議員及市府提案多達70多案，卻僅排1天審查提案，不符合比例原則，沒想到此發言竟遭議長許修睿當場嗆聲要求「坐下」，最後乾脆直接消音，還說「審不審得完，也不干你的事」，隨後同黨的副議長余邦彥則暴氣走進議場飆三字經國罵，讓議場內的議員都傻眼，直呼這樣的情節有如8點檔戲碼。而荒腔走板的議事情況透過市議會網路直播放送出去，讓新竹市政壇這兩天引發不少震盪，更引發網友熱議。

此外，由於此次市議會臨時會由一黨獨大的國民黨掌握程序委員會所有席次，安排4場市長專案報告，也引發綠營市議員抨擊根本是藉由市議會的政治手段「私設刑堂、公審市長」，綠營新科市議員劉康彥一發言就說已先到竹蓮寺拜拜，並諷刺沒有拿看板，不會丟東西，要議長許修睿不用緊張，劉康彥接著說，期許竹蓮寺主委、也是議會議長的許修睿能在議事堂上秉公處理，更話鋒一轉指議長是因每年8000萬元的建議款被市府刪掉，才以政治手段方式「公審市長」。

此外，民進黨新科市議員陳建名也說，「如同私設刑堂，做公審！」議會當然樂見市府到議會向大眾報告，但只留短短1天，要審理70多案，且部分專案報告只要上網找資料就好，要求市長專案報告，讓人懷疑有政治目的，有市議會「私設公堂」的感覺。

陳建名也指出，議長先前在程序委員會後就搶先公告專案報告日程，根本不尊重大會。對此，許修睿則回應議程已在程序委員會定案，本來就可以公布，只要市長沒有心虛，就應該來報告直播，還回嗆：「年輕人剛進議會，多學一點！」

由於市議會臨時會昨天開議的過程都透過網路直播方式放送出去，也引發網友熱議，紛紛認為好像8點檔的戲劇橋段，也對國民黨籍正、副議長的背景感到好奇，有的直呼：「議會讓人好怕怕」，也讓國民黨一黨獨大及市議會全面藍化的情況，透過直播方式讓市民公審。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/