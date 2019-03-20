國民黨立委初選 湖口鄉長林志華登記參選

2019-03-20 16:08

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨針對新竹縣下屆立委第1選區的黨內初選作業，除現任立委林為洲爭取在這裡拚提名連任，湖口鄉長林志華今天也在湖口鄉代表會、農會、5名該鄉籍跨黨派的縣議員、林姓宗親會以及前任湖口鄉長范錦標等陪同下，到國民黨新竹縣黨部完成了參選登記。

縣議員陳栢維說，湖口鄉除了前農委會主委范振宗曾透過補選，當了短短幾個月的立委，該鄉迄今還沒有出過任何一個中央級民代。

縣議員吳菊花說，新竹縣下屆立委選區分成兩區，湖口公民投票數多達5、6萬，是第1選區的票倉所在，由湖口鄉長林志華轉換跑道參選，一定可以有機會替國民黨拿下這一席。

前鄉長范錦標說，有人可能會質疑林志華剛選上鄉長，為何又要再選立委？這是個很好的問題，事實上，林志華如果選上了立委，等於多了1個位子，讓其他有心服務鄉親的優秀人才可以出線。

林志華則說，他不僅當過縣議員，也曾經跟寫下全國最高票當選記錄立委的前民國黨主席徐欣瑩一起在黨內初選爭取選立委過，有過跑遍全縣的經驗。

他當鄉長後深刻體認到，新竹縣缺錢，很多資源必須要靠中央，只有自己前進中央，才能真正嘉惠鄉親，替地方做更多的事情。

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