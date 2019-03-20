新竹市第一個公投案「我們要喝乾淨水」 民進黨團擔任共同提案人

2019-03-20 11:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市第一個公投案「我們要喝乾淨水」，今天由民進黨新竹市議會黨團與「我們要喝乾淨水行動聯盟」擔任共同提案人，目前已達到公投案34人提案的門檻，預計明天將把此公投案遞交給新竹市政府，並啟動第二階段的3383人的連署人數，期許能盡快付諸公投，讓市民享有喝好水的基本人權。

新竹市議會民進黨團總召李妍慧與立委參選人鄭宏輝和市議員劉康彥，陳建名，鄭美娟，施乃如和曾資程今天早上擔任共同提案人，提出新竹市第一個公投案，而此公投案包括新竹市長林智堅也答應擔任共同提案人，期許透過此公投案，能讓新竹市建全公投法。

新竹地區「我們要喝乾淨水」行動聯盟的共同召集人劉妮雲也當場收下民進黨團的共同提案人連署書，強調行動聯盟針對此議題已努力2年多，期許新竹縣府及縣議會能趕緊通過公投法自治條例，保證新竹地區的居民都能喝到乾淨水。

新竹市第一個公投案的主文為：您是否同意，新竹市應訂定廢汙水管理自治條例，明定工業廢水，醫療水及其他事業廢水和汙水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？

民進黨立委參選人鄭宏輝強調，喝乾淨水是人民基本的人權，民進黨支持此公投案，並率先擔任公投的共同提案人，接下來將繼續第二階段的3383人連署人數門檻，期許新竹市選委會能趕緊將此案納入公投的執行，而市政府也能朝此公投案內容執行，讓新竹市民都能喝到乾淨水的基本人權。

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