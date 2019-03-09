小英的雲林印象...學童民主素養讓她感受深

2019-03-09 17:21

〔記者何玉華／新北報導〕總統蔡英文今（9）日中午出席中華民國雲林同鄉總會理監事聯誼會，蔡英文提到，她幾週前拜訪雲林麥寮鄉興華國小，不只覺得雲林出外人都很厲害，小學生的民主素養也讓她印象深刻，她邀學生到總統府或官邸來看她，學生用公投決定要到官邸，原因是「官邸有2隻貓3隻狗」。

蔡英文上月22日才出席新北市雲林同鄉會在板橋舉行的新春團拜，這次受邀出席總會理監事聯誼會；蔡英文致詞說，雲林出外人都很厲害，各行各業都有傑出人才，還提到幾週前拜訪麥寮興華國小，學生的動畫作品「糖果工廠的祕密」，拿到韓國釜山國際兒童暨青少年影展15歲競賽單元首獎。

讓蔡英文印象深刻的是，學生的動畫主題竟然是「環境保護」與「經濟發展」，描寫韓國糖果工廠在雲林開工，每天發糖果，大家都很高興，但村民發現一些問題，為了到底要不要把韓國工廠留下來，村民討論後決定以公投結果為依據。

蔡英文也邀學生到總統府或總統官邸來看她，學生最後以公投決定到官邸，原因是學生聽說官邸有2隻貓、3隻狗。學生的民主素養讓蔡英文印象深刻又覺得可愛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/