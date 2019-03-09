蔡英文憶當老師時接的這通電話 那是1996年郭國文邀她參加...

2019-03-09 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文8日晚間在臉書PO文，文章中提到1996年蔡英文在政大擔任老師時接到一名青年的電話，這名青年想邀請蔡英文參加WTO對勞工的影響座談會。沒想到當年這名為勞工奮鬥的青年，竟然是本月16日將參加立委補選的候選人－郭國文。

蔡英文8日晚間10點多在臉書分享，文章中提到1996年任政治大學老師時，曾接獲一名自稱「台灣勞工陣線」的年輕人邀請參加座談。當時GATT（關稅暨貿易總協定）剛剛換軌成WTO，該年輕人因為擔心台灣勞工的工作權受到衝擊，因此想邀請她參加座談。

接著這名年輕人便與當時的夥伴，共同研擬了許多問題和蔡英文討論。最後年輕人甚至走入政壇參選台南市議員。

文末蔡英文揭曉這名年輕人的名字，沒想到竟然是本月16日將參加立委補選的郭國文。

蔡英文指出2008年民進黨曾經失去了很多，輸到剩下一口氣，但也憑藉著「一人一口氣」的台灣精神熬過來了，蔡英文表示，這是郭國文和她的故事，郭國文可以為台南拚未來。

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