小英：希望有一天叫我總統 而非女總統

2019-03-08 17:50

〔記者李欣芳／台北報導〕今天是38婦女節，蔡英文總統透過臉書發表她的看法，強調女性也能在自己的專業領域「做自己的女一」，她說：「我想要告訴大家，希望有一天大家叫我總統，而不是女總統。性別，不應該是評判個人表現的決定」。

蔡總統表示，身為女性，活在世上總是要面對不只一種雜音。在家裡，你看著哥哥弟弟，他們似乎理所當然繼承房子、為家族繼承姓氏。在學校，女生常被說數理不好，你要花很多力氣，才能證明自己跟男生一樣優秀。在職場，你被要求化妝、要求穿窄裙。當你要顧小孩、忙家庭，老闆就說你不夠用心。在每一場比賽，當你據理力爭，他們卻說你情緒化、歇斯底里。

總統指出，2019年了，各位台灣女生，這個世界，已經開始有一點不一樣。有越來越多女性，在自己的領域奮力前進，突破限制，締造無可取代的成績。不論是運動員、警官、軍人、科學家、醫師、老師，或是任何職業，每一位女性都用盡全力，在陽剛的世界裡突破藩籬。是你們每一個人，讓台灣越來越多元美麗。

「我們不需要被別人定義。在自己的專業領域，堅持投入，你就是自己的女一」。她表示，世界銀行的「2019年女性、經商與法律」報告當中，調查了就業、薪資、生育等八項指標，台灣平均分數達91.25，得到亞洲第一名。這是婦運前輩、還有每一個人共同努力的痕跡。

蔡總統表示，她想要告訴大家，「希望有一天大家叫我總統，而不是女總統」，性別，不應該是評判個人表現的決定。她敬每一位堅毅美麗的女性，強調「性別平等的路上，我們還要繼續一起風雨同路，勇敢前行」。

而網友看了蔡總統臉書這篇文章，直呼，「又被總統辣到了！」

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