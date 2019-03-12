死人連署「 以核養綠」公投 領銜人黃士修遭傳訊

2019-03-12 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕高檢署指示各地檢署著手調查去年底公投連署案，台中地檢署發現「以核養綠」公投案，出現153份「死人連署書」，今天早上因此傳訊公投領銜人黃士修。黃士修表示，不知道為什麼出現死人連署，但查證真偽是戶政機關的責任，提案方沒權力、也沒能力查證連署資料是否屬實。

根據《蘋果》報導，中選會清查公投連署書後，向高檢署提出告發，10案公投連署書分別有數十份至上萬份的死人連署，其中「反深澳電廠」、「反核食」、「反空污」的死人連署都超過1萬份。經高檢署研議後，分別以各公投案的領銜人為偽造文書被告，發交各地檢署分案偵辦。

黃士修訓後在臉書上表示，他告訴檢察官以核養綠連署書近30萬份，「身為公投領銜人，本人無從確認這萬分之三的死人從何而來。根據內政部統計資料顯示，106年全國粗死亡率為千分之七點三，似屬合理範圍。」且中選會，沒有向他說明，死人連署的時間點是如何判定。

據報導，黃士修表示，查對真偽是戶政機關的責任，提案方沒無能也無權查證資料是否屬實。他認為，如果這他的偽造文書案能成立，未來反對方只要連署時派人填寫一些錯誤資訊就可以告死領銜人。

黃士修認為，中選會意圖藉由「死人連署書」修法提升連署門檻，把公投和大選脫鉤。他也認為，正式投票只需要攜帶身分證正本，就可以領票，但連署階段卻要特別跑一趟影印店影印身分證用以繳交影本，完全不合理。

黃士修提議，戶政事務所開放辦理電子連署，民眾只要持身分證正本，就可到戶政機關辦理電子連署，如此可免去收集連署書，再交由戶政機關往返查對，產生不合格的爭議問題。

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