批擁核公投 立院民進黨團：先回答核廢何處去？

2019-03-04 20:22

〔記者謝君臨／台北報導〕針對擁核者再推出「核能減煤」及「重啟核四」公投，立法院民進黨團發布新聞稿指出，核廢料最終處置至今仍束手無策，將成為留給後代子孫永遠的負擔，提及核四重啟之論，是不顧安全、不負責任的說法，為了環境永續發展，政府努力推動再生能源，發展綠能，達成減煤減碳，逐步推動台灣成為非核家園。

新聞稿指出，針對擁核者推出的「核能減煤」（「您是否同意，立法院應制訂包含究責機制之核能減煤專法，使2030 年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電？」），及「重啟核四」（「您是否同意核四啟封商轉發電？」）公投，無論其所用的詞彙是哪種，唯一重覆與不變就是要核能。

然而，我們面對核廢的最終處置，目前仍束手無策，迄今需監測至少300年的低階核廢仍暫時存放在蘭嶼，而衰退期長達2萬4千年的高放射性核廢，則置放在核電廠內世界最擁擠的燃料池中，成為後代子孫永遠的負擔。

民進黨團表示，經濟部長沈榮津今接受立委質詢時指出，在當今核能發電占比不到10％的前提下，一直到2025年核電廠均依法定運轉時限除役，以目前的電源開發方案，在2019年至2025年間的備用容量率均可達法定的15％以上，可應付各年度最高用電需求，不會有缺電的問題。

此外，在電力部門不再規劃新擴建任何燃煤機組，燃煤機組除役後改建為燃氣機組，加上台電將投入逾622億元加強空汙防制作為，經濟部承諾整體電力業的空污排放總量，將可由2017年約14.5萬噸降至2025年的8萬噸，減量達45％。

對於爭議近40年的核四廠，沈榮津也再次強調，原廠團隊已解散、設備老舊難更新、原廠承接意願及工期經費接受度均待商榷，其中「反應爐數位安全控制系統的部分供應商已停產，甚至破產」，核四重啟不知要幾年、追加多少預算。

民進黨團指出，推動「核能減煤」公投的黃士修也表示，假設2030年總用電量為3000億度，核一、二、三、四加起來是600億度，只占兩成電力，那不就表示未來還要新增核電機組？這樣看來不僅沒有減煤，恐怕將是核煤俱增。

民進黨團強調，環境基本法是政府逐步推動非核家園的依據，民進黨執政以來，致力於電源多元開發，以綠減煤，減空污，並讓台灣不缺電。重啟核四之論，對我們及後代都是不顧安全、不負責任的說法，政治人物或特定人士提及此議題，請先告訴國人核廢料該何去何從，不要把核廢料留給未來世代。

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