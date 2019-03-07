環團上演行動劇 催生新竹縣地方公投自治條例

2019-03-07 13:08

［記者黃美珠／竹縣報導］爭取喝好水等環保團體跟新竹縣市多個小黨議員、以及學者，今天早上冒雨來到新竹縣議會，用行動劇要求縣議會在本月中即將召開的臨時會上，可以自行制定且通過「新竹縣公民投票自治條例」，並把聽證制度納入，讓新竹縣成為全台表率，鄉親可以依據中央公投母法精神行使直接民權，決定自己的生活環境應該要有怎樣的品質。

這個替新竹縣地方公投自治條例的「催生」行動，由主婦聯盟環境保護基金會常務董事彭桂枝主持。

她說，2年前該基金會跟「我們要喝乾淨水行動聯盟」開始投入關心整個大新竹飲用水的情況，但總是碰到縣市政府都說他們很努力，而現況卻一點也沒有改變，以致許多的議題大家都只能用陳情抗議的方式處理，這讓他們決定轉而訴諸直接民權，也就是公投。

不過，中央公投法要真的能付諸實施，必須各縣市要有相應的地方自治條例才行。以致於他們發現要實踐他們的理想，眼前就有3顆「大石頭」必須要踢開，新竹縣首當其衝的就是根本沒有自治條例。

而新竹市的雖然通過了，但未來公布實施，還須有相對應的公民投票相關表單如：提案人或是連署人名冊等，而這些表單都很龜速才會公布，這是第2顆要踢開的大石。

最後，公投的中央母法對於案件是否能成立，另訂必要時得要求召開聽證會。但全國各縣市政府卻沒有這個聽證制度。就以新竹市為例，其決定成案與否的權責在市府民政處，所以他們不希望新竹縣未來也一樣，把這個權責壓在單一機關上，因此期待由新竹縣議會踢下這臨門一腳，讓新竹縣公投自治條例可以內含有前述聽證的機制，訂定出全國第1個最貼近中央公投法母法精神的版本。

因此眾人在彭桂枝帶領下，不僅高喊「直接民權臨門一腳、還我公投票票投乾淨水」口號，也真的對地面上象徵是前述3顆「大石頭」直接踹了過去。

荒野保護協會新竹分會副分會長許天麟說，沒有地方公投法的壞處，就像前年底他們向各地縣市府會遊說請求制定禁用除草劑一樣。新竹市議會都已經有3分之2的議員連署支持了，但是最後這個議題被議會踢給市府，新竹縣的狀況也如出一轍，甚至縣府內部也在踢皮球，迄今沒有結果。

本來很簡單的事情，因為府、會都沒有意願真正要推動，才會一事無成，只有透過直接民主的公投方式，才能做好類似的、對全民來說簡單卻又重要的事情。

勞動黨縣議員陳新源說，現在政府對業者所訂的環保法規都非常寬鬆，假如導電度都訂750，但是民眾的期望值是250，無論民眾怎麼抗議業者都會「合格」，所以鄉親在現場時常會有：為什麼他都合格，但是我們的魚蝦都死掉了的疑問。

所以只有用公投才能反映民眾的關心和感受，畢竟是我們要住的地方，一定要用我們健康的概念來看這些事情，而不是用政府訂定的、寬鬆環保法規來看這件事。

清大教授李丁讚說，公投跟一般選舉不一樣，後者選人，前者選事情。因為我們選的「人」不一定要推動你所關心的「事」，作為選民的我們無法控制。

公投就是針對那些民代不幫我們推的事情或議題，我們透過公民表決的直接民主方式去執行，只要大家連署通過成案門檻、且通過公投法，政府就要執行了，這些原本不被重視的事情改由我們自己來決定，也只有選舉加上公投，我們的民主才算完整。

國民黨新竹縣議會黨團書記長林思銘說，他原本提案、經黨團連署後是打算由議會自行立法制定「新竹縣地方公投自治條例」的，但因後來又有綠黨、時代力量的版本，為免議會審議曠日廢時，經他跟議長張鎮榮、副議長王炳漢討論後決定，將在這次臨時會整合議會意見，使3版合1後，再交由縣府參酌擬定送議會審查。

綠黨新竹市議員也是該黨共同召集人劉崇顯說，該黨縣議員余筱菁有提出自己的版本且獲得了足夠的議員連署支持，會在下次議會做討論。

不過他們保持開放態度，希望多案併陳，如果有其他黨團或議員願意提出更好更完善的地方公投方案他們會全力支持。

時代力量縣議員連郁婷說，她所擬的版本，不同於國民黨版的和新竹市版的，多加入了聽證的機制，也就是讓提案人在被主管機關駁回或是需要補正的時候，可以有陳述意見的機會。

她說，既然新竹縣作為目前全台少數迄今沒有公投自治條例的縣市，在這方面已經是0分，在其他地方政府還沒有機會修正，新竹縣又正好要推動下，不如就把聽證的制度加進去，讓它直接變成100分，成為全台最完整的地方公投自治條例，「不過我還得努力找得到人連署才能過關」她遺憾說。

縣府民政處表示，他們原本就打算要制定新竹縣公投自治條例，現在議會有3個版本，經協調後，他們將在這個月18日臨時會前提出縣府版的送交議會審議。

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