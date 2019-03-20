高雄再簽農漁訂單 網友突破盲點：農林漁牧人口僅佔4.9％

2019-03-20 08:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜上任後，屢獲農漁採購訂單，昨天並與廣東潮州連都貿易公司，簽訂10億元訂單，有網友肯定，但也有許多網友認為「又是政治訂單」，並指高雄市從事農林漁牧的就業人口，實際上僅佔4.9%，一般民眾仍然無感。

廣東潮州連都貿易公司昨天與高雄市農會、漁會簽約，宣佈未來1年內，將採購10億元的高雄農漁產品，這也是韓國瑜上任以來，最高金額的農漁採購訂單。

對此，許多網友提出看法，一名網友說：「我怎麼記得高雄應該是工業城市？」、「幫農民賣出水果當然很開心，是好事。不過你們有認真研究過高雄的產業人口結構數字嗎？」

該網友指出，以107年度高雄市政府公佈的數據來看，從事農林漁牧的就業人口僅佔高雄市就業人口的4.9%、工業35.7%，服務業59.3%。僅有少數人民發大財，對一般高雄市民仍然是無感。

其他網友也認為，「過份仰賴中國不是好事」、「聽中國老爸的，100億都簽給你全台灣」、「最大的買辦出現，中國拚命買台灣的農產品，最終我們要付的代價是什麼？」

對此，高市府強調韓國瑜上任後，落實貨出去、人進來，主要是先幫農漁業與基層服務業提升生計，也全力開拓農產外銷市場，外銷簽約國家不只中國，也遍及星馬，簽約金額已逾6億5千萬元。

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