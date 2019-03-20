吳敦義拋「徵召領表」 韓國瑜：主席沒找過我

2019-03-20

〔記者王榮祥、賴筱桐、何玉華、陳昀／綜合報導〕國民黨主席吳敦義前天指「徵召韓國瑜領表登記也算徵召」；高雄市長韓國瑜昨表示，吳主席還沒有找過他，也沒有討論過這件事情，而且國民黨內有好幾位資深前輩們宣布要參選，他覺得這個事情，應該會隨著時間、登記、領表，慢慢逐步浮現出來。

韓稱沒心思想總統大選

總統大選相關議題不斷纏繞著他，韓國瑜表示，「我們現在哪有心思去想那麼多？我每天都在為高雄衝刺，每一天所有的心思全部花在這裡」。至於有民調顯示他領先賴清德和蔡英文，韓國瑜認為這段時間大家都講韓流，他一直解讀為民心加上民怨，可能他講出來的話，真的是讓很多民眾深深有同感、有共鳴，很感謝民眾對他的愛護，會謹記在心、做該做的事情，一步都不會懈怠，繼續幫高雄市民打拚。

王：角逐初選以來從未生氣

對於吳敦義的「徵召領表」說，前立法院長王金平昨天受訪時重申，「還是尊重黨中央，現在不回應」。王金平也強調，宣布角逐初選以來自己從來沒有生氣，他只是堅定表達自己不選副總統、不留立法院的立場。

朱：與韓相互支持

關於「徵召領表」，前新北市長朱立倫表示，這是黨內的事情，「請記者去請教黨中央」。面對黨內的「拱韓」聲浪，朱立倫說，國民黨一定會推出最強的候選人，他會努力成為最強候選人，全黨必須團結一致，他與韓國瑜只會相互支持、全力合作，這是兩人共同目標。

近來網路流傳前新北市副市長許志堅涉貪的影片，是否認為是黨內人士刻意抹黑？朱立倫說，他寧可相信不是，黨內初選只是過程，重要的是最後團結一致，他以前與市府團隊最堅持的就是操守清廉。

徵召領表#吳敦義#

韓國瑜

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/