韓粉嗆「禿子打趴賴神、小英」 遭男星一句話打臉急刪文

2019-03-20 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕藝人「焦糖哥哥」陳嘉行時常針對時事在臉書發表意見，昨天（19日）一名韓粉跑到他的臉書嗆「你支持蔡英文，我不予置評」，隨後大肆歌功頌德高雄市長韓國瑜，讓陳嘉行感到莫名其妙地，留言說，「你不予置評然後寫這麼多」，其他網友也紛紛希望這名韓粉能提出韓國瑜的具體政績，結果當事韓粉在晚間疑自己將文章刪除。

一名韓粉昨天跑到陳嘉行的臉書塗鴉牆發文，先嗆「你支持蔡英文，我不予置評」，接著怒斥蔡英文「一個領中華民國總統名號新水的人，卻不曾看過一隻青天白日滿地紅國旗」。隨後還說，「我們欣賞韓禿子，理由太多，講一點就足夠打趴你愛的辣台妹跟賴神，就是上任至今，我們多希望他好好算算陳菊的鳥事與貪污事情，但他真心替民眾打拼而根本無暇清算」！

對此，陳嘉行感到莫名其妙，留言說，「你不予置評然後寫這麼多」，讓網友笑瘋，直說「一句話秒打臉」、「你一句話 抵他一篇文章」；其他網友也紛紛說，「韓上任後到底做了什麼，我身為高雄市民真的不知道」、「結果你說的全是空話，希望你拿出韓國瑜具體的實績來」、「喜韓兒寫文章都很喜歡自己當場打臉、這麼沒邏輯難怪會支持草包」、「蔡英文出現的公共場合常常都有國旗阿，活在哪個平行世界？」

在文章遭到陳嘉行打臉後，這名韓粉也疑似已將文章刪除，目前相關內容已無法閱覽。

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