「讓總統候選人一次到位」 林為洲籲韓國瑜參加黨內初選

2019-03-19 21:38

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨籍立委林為洲今天先在臉書表態支持朱立倫選總統、呼籲韓國瑜參加黨內初選，但也強調，若韓國瑜贏了朱立倫，他會義無反顧轉支持韓國瑜。

林為洲今天下午他到國民黨新竹縣黨部，搶先完成下屆新竹縣立委第1選區的黨內初選登記，面對外界好奇他何以積極要一馬當先搶黨內頭香？他說，外界戲稱竹縣第1選區是「死亡之組」，對手像是徐欣瑩、鄭朝方都是選過縣長的「縣長級」人士，只有他沒有，所以他自然要加倍努力。

國民黨新竹縣黨部代理主委洪文彬說，他們從昨天起到明天（20日）為止，連3天受理第1選區黨內初選領表和登記，迄今除了林為洲，另有湖口鄉長林志華已經領表，第2選區應該也會很快就啟動，現在就靜候黨中央指示。

林志華說，他將在明天早上11點辦理登記，針對初選機制，他傾向使用「七三制」，讓黨員也有機會參與。

林為洲說，林志華的領表是民主程序、政黨競爭很正常的現象，就是總統也要報名參加初選，只要大家君子之爭，過程能守住同志之誼就好，最後由黨員和民調決定出最強的候選人，他很樂觀面對這樣的競爭。

林為洲說，賴清德準備參選總統，他認為，從民調各方面來看，賴神比小英高，國民黨更應謹慎因應， 因為（民進黨）可能派出來的對手會更強。

現在民進黨的局勢很清楚，大概就是賴清德跟蔡英文競爭。反觀國民黨這方面到現在還有一點模糊，他希望國民黨要儘早在初選制度上，及早確定所謂徵召的制度是在哪個時程？用什麼方法？這樣參選人都能有一個因應。

他覺得最好的方法就是呼籲、或建請、或拜託高雄市長韓國瑜也參加初選，一次確定國民黨的總統候選人，這樣最沒有後遺症。

林為洲直言，今天凌晨他在臉書上率先表態支持朱立倫，除了在民主時代要支持哪一個候選人都是黨員的權利，沒有不可告人的外，他也要強調一點就是：只要經過初選機制，公平合理出來的候選人，不管是不是他原來支持的人，他都會全力以赴的支持。

林為洲說，這樣做，算是他為了勸韓國瑜參加初選，才如此率先表明心跡。他相信韓國瑜目前也在天人交戰。以現在韓國瑜的高民調，目前看起來顯然是國民黨內最強的。如果能夠參加初選，不管在黨員投票、或民調上都是名正言順第1名，國民黨提名這種各方都是第1名的人選，一定是大家所樂見，所以他才會特別去呼籲韓國瑜參加初選，給國民黨一次到位、派出最強的候選人。

林為洲說，他的想法是延續去年他原本積極爭取參選新竹縣長所堅持的初選理念。因為對政黨來說初選是非常重要的機制，其意義除了可以公平讓每個黨員都有同等的權利，其次就是可以選出最強的候選人。就像是要參加奧運一樣，一定要派出最強的，得牌的機會才會提升，當選機會才會比較高。

在強調公平、拔擢出最強候選人的初選制度建立後，也將是國民黨改革的重大一步。

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