吳敦義拋「二階段徵召」引罵聲 藍委紛紛反對

2019-03-04 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨2020總統初選仍現分歧，上週才拍板「七三制」，但是主席吳敦義卻又拋出「二階段徵召」，被外界解讀是為「卡朱」，為高雄市長韓國瑜保留參選可能。國民黨立委王育敏對此直言，過去歷史顯示只要藍營有人脫黨參選，綠營就會坐收漁翁之利，如此一來最高興的是總統蔡英文或台北市長柯文哲；立委林為洲也表示「無法接受」。

根據《蘋果日報》報導，吳敦義拋出「二階段徵召」後，有意參選的前立院院長王金平認為吳敦義此舉影響團結，強調若機制不公平，不排除參選到底。國民黨前主席洪秀柱也說，不要有人依照制度出線後，突然間又要再跟誰比，又要徵召誰，她坦言：「那就跟我當年有點類似，這樣不太好。」

王育敏表示，2020藍營連團結一致都沒把握勝選了，要是有人脫黨參選，導致藍營票源被瓜分，勝選可能性又會降低。王育敏認為，任何脫黨的分裂者，若沒有正當性，就不會受到選民支持，如此一來最高興的就是蔡英文或柯文哲。

林為洲強調，二階段徵召方式對黨內參與初選者不公平，對此無法接受，而王金平個性慎重不會亂嗆聲，會出來說話表示事態嚴重，若黨中央鼓勵韓國瑜參加黨內初選，就沒有二階段的問題，否則事後徵召爭議會很大，進而造成黨內分裂。

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