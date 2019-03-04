國民黨徵召韓？ 朱：支持韓拚市政

2019-03-04

〔記者林良昇、王榮祥、陳心瑜／綜合報導〕前總統馬英九與表態參選總統的前新北市長朱立倫昨難得同台，被問到是否支持朱？馬表態，「我們一開始都支持他啊！」更強調，當時就是他找朱當行政院副院長。朱則說，馬一直對他很支持鼓勵，未來他除了支持高雄市長韓國瑜全力拚市政，也會爭取韓國瑜的支持。

馬：一開始都支持朱

二○二○總統大選號角吹響，馬英九與朱立倫昨在畫家張可芸油畫展同台，並一同參觀畫展，馬離開會場時也與朱一同現身，被問到是否支持朱選總統？馬回答：「我們一開始都支持他啊！」「他那時候當行政院副院長也是我找他來的啊！」但被問到是否支持朱參選到底？馬則沒有回應。

朱：只要黨提名 選到底

朱立倫送馬英九離去後受訪，被媒體問到馬的支持是否有誠意？朱笑著說，當然很有誠意，馬對他一直都非常支持鼓勵。媒體追問，馬英九並沒有回應是否支持朱立倫選總統選到底；朱則說，只要國民黨提名的話，一定是選到底。

朱立倫昨也受邀出席國民黨高市立委陳宜民鳳山服務處開幕茶會，對於國民黨二階段初選，朱立倫強調，國民黨最後就是要團結勝選，他也把這當作給自己最大激勵，相信只要自己夠強，就不會有這樣（指二階段）的時候，他會全力以赴，在初選階段就展現實力。

至於藍營基層力拱韓國瑜代表國民黨參選總統，甚至二階段初選也被聯想是為韓預留空間？朱立倫形容韓是國民黨現在最重要資產，也是他的好友，「我全力支持韓國瑜拚市政」，且相信韓和他的心情一樣，就是國民黨最後一定要勝選。

朱立倫強調，他會爭取全民的支持，因為最終還是大選。是否爭取韓國瑜支持？朱立倫說：「你放心，一定會的。」對於王金平表示參選到底，朱立倫指出，王是他的長輩，他尊重也給予祝福。

對於二階段初選，馬英九昨天陪同國民黨新北市立委補選候選人鄭世維掃街時表示，現在的目標是團結一致、爭取勝利，「能達到這個目標的方法，我都贊成。」

至於韓國瑜會不會是藍營最強人選？馬英九則說，情勢還在發展當中，一定會推出最強人選；大家應該開誠布公地充分討論，達成協議後，就要全力以赴。

另一位表態參選總統的前行政院長張善政受訪表示，他雖不是國民黨員，但還是希望國民黨能夠排出最強陣容，才是全民的期待。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/