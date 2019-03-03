國民黨總統初選爭議》吳回擊︰求勝準備 難道選舉要輸

2019-03-03

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕國民黨總統初選規則保留二階段徵召空間，不只前立法院長王金平砲轟不公平，上次大選被「換柱」的前國民黨主席洪秀柱也直言，彷彿重演當年情節。

國民黨主席吳敦義昨指出，這是為了求勝而保留的萬分之一可能性，「難道選舉是要輸嗎？」但希望不必，也不會重演當年的換柱。

新同盟會昨舉行新春團拜，前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱、國民黨主席吳敦義接連出席，但三人並未碰頭。

吳︰希望不會重演換柱

吳敦義進場前受訪表示，沒有所謂二階段問題，但任何一個政黨都會以取勝為唯一目標，「難道選舉是要輸嗎？如果有萬分之一可能性，難道不會為了求勝做徵召準備嗎？」他說，保留萬分之一的準備，是任何政黨都必要的，但他希望不必，也不會重演換柱，一定會照規矩。

面對媒體詢問「有中常委說你不一定會選，要當king maker？」吳敦義立刻打斷提問，連說了四次謝謝，便轉身進場。

對於黨內質疑吳敦義保留徵召空間，國民黨發言人歐陽龍昨認為，黨中央舉辦正式提名初選的原則不會改變，只是保留一個「很低、很低比例的可能性」，如果有突發情況必須改變的可能，這種可能也會發生在任何一個政黨。

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