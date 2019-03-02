吳敦義拋總統候選人任第一副主席構想 黨內認不可行

2019-03-02 15:23

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義日前接受媒體專訪時拋出總統候選人可以擔任第一副主席，自己配合請假，讓候選人代理黨魁職權，操作黨機器，但黨內人士認為並不可行，而且吳敦義如果確定不選總統或沒有出線，仍然可以當個「king maker」，坐穩黨魁位子，甚至明年國民黨贏得總統選舉後，吳敦義也沒有一定就會失去黨權的必然性。

黨內人士指出，不管是朱立倫或王金平成為國民黨提名的總統參選人，過去已經當過黨主席的朱立倫，有可能願意來當吳敦義的副主席嗎？

這位人士還說，過去前總統馬英九擔任黨魁時，就曾經邀請王金平擔任第一副主席被拒，因此王金平同意的可能性也不高。

黨內人士表示，雖然黨章規定黨籍總統就任後即當然兼任黨主席，卸任時免兼，但只要大家協調好，當選總統的人還是可以不兼黨魁，讓吳敦義繼續擔任黨主席，因為按照前總統馬英九在2014年辭去黨主席的前例，就已經立下黨籍總統可以選擇不兼任黨魁的先例。

此外，另有挺吳派中常委也持同樣立論，認為吳敦義不一定要讓出黨魁的位子，主張如果黨籍總統必須兼任黨主席，當年馬英九交出黨魁的作法就是違反黨章規定，毫無道理可言。

這位中常委強調，吳敦義的任期到2021年8月，沒有黨籍總統一上任，現任黨主席就該滾蛋的道理，過去沒有前例而且是有爭議的。

吳敦義日前受訪時雖說，自己可以請總統候選人擔任第一副主席，但他也強調，「這種東西都是非常的狀況，從未發生過」，「我是說如果他（總統候選人）真的決定要跟黨的機制建立更深的關係，我就只能這樣做，因為黨章沒有這種規定嘛﹗」

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