陸海空啟動 王：現階段全力衝初選

2019-03-04

〔記者邱燕玲／台北報導〕爭取國民黨二○二○總統提名的國民黨立委、前立法院長王金平昨受訪指出，現階段他全力衝刺黨內初選，努力爭取國民黨提名，因此在黨員投票、民調上要「陸海空軍全面作戰」；至於二階段徵召、是否參選到底等議題，他說「不必再談這些問題」。

親王人士不滿徵召說

對於二階段徵召，親王人士昨不滿指出，「黨中央這樣搞完全不對！」黨中央保留這個想像空間，就算未來初選通過產生一位候選人，「還會再搞你」，這樣黨內要如何團結？「到時候國民黨未戰先敗！」「做黨主席的人可以這樣嗎？」

對於藍營內部拱高雄市長韓國瑜選總統聲浪、黨中央不排除二階段徵召，以及是否參選到底等問題，王金平不願再多談，只強調現階段就是全力爭取黨內提名。

黨員投票部分，王金平指出，國民黨黨員有八十幾萬人，但有五十餘萬人沒繳黨費，因此現在剩三十餘萬人有投票權，這段時間他就在各縣市積極跑，「建立陸軍部隊」。至於預估能爭取到多少黨員支持？王金平笑說「這不能說，但當然是愈多愈好」；民調衝刺方面，王金平表示，海陸空都要努力，要努力拚聲量。

王金平七日將在台北國際會議中心召開「讓世界看見台灣，帶台灣走向世界」記者會，正式宣布參選二○二○總統。王指出，他當天會發表二十分鐘的參選演說，同步發表競選LOGO。對於演說內容，王金平賣關子笑說，「如果你不來看，會失去一個很好的經驗和機會」。

由於當天在台北宣布，因此會邀請高雄鄉親北上參與。王金平表示，其中兩輛遊覽車是黨代表、一輛遊覽車是非黨代表。他說，邀請鄉親參與，這也是對高雄鄉親「一份情義的表達」。

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