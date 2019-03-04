2019-03-04

記者鄒景雯／特稿

一九九八年前後，也就是九○年代末期，有一款甜點曾經在台灣瞬間爆紅，就是葡式蛋塔，它的表層，刻意以烤成略黑的焦糖裹覆，有別於傳統蛋塔的風味，因此瘋迷全台，記得當時的專賣店一家一家開，每家都大排長龍，如果沒吃過，或沒去參與耗時等候的行列，在人際同儕間的交談指數肯定立刻遜掉；若稍有異議，絕對被打為酸葡萄心理，說什麼理由往往都起不了太大共鳴。

受到這種一窩蜂效應的鼓勵，加上媒體的推波助瀾，當時在台灣據稱一天可以吃掉六萬個葡式蛋塔，好似比正常三餐還儀式慎重。但是好景不常，台灣人的味蕾普遍三分鐘熱度，不出三個月，蛋塔店逐漸開始門可羅雀，最後只好一家一家關店大吉，再也沒有人聞問這濃厚的奶香怎麼就此絕跡，當初的街頭轟動又到底合不合理？

蛋塔之後，台灣出過好幾波極其類似的消費行為，儼然成為模式，不只是食品，跨業別亦然。這種來得快、去得也快的產品週期，反映了我們的市場特性，包括消費者集體的喜新、盲從、短線心理，其實若稱之為民族性，恐怕也相去不遠。

這樣的群體性格，對於一個國家來說，反映了活潑、多樣、快速的條件，這在許多產業、創作上，可以看到優勢；然同時也帶來選擇與判斷上的嚴峻考驗，若在發展的歷程，屢屢出現岔路、有待斟酌共商時，由於底氣不夠沉澱，一旦稍有失誤，危機就會不斷浮現。

幾乎就在蛋塔流行的同個時間，台灣政治上也同步反映或感染了相同的選民偏好，政治人物為了在政治市場上爭取民意青睞，紛紛琢磨如何吸引更大的買單。於是內褲外穿的裝扮，套在了陳水扁身上；當超人不夠看時，馬英九褪下長褲，改露大腿登場，不也殺死無數師奶；換句話說，今天我們如果看到網路時代，造就到處可見的「政治蛋塔」，引發粉絲蜂擁，而且此起彼落，讓人目不暇給，實在不必大驚小怪，此等一時現象，不僅不始於現在，而且由過往的例證如今安在，更說明了大家一起付出的政治代價有多大。

講得再直白一點，當代進步的選民如果怨嘆台灣的政治現狀不令人滿意，應該不難發現這一路走來，都是我們集體選擇的結果；如此難堪的「共業」，而且不分顏色，黨內黨外差不多，幾乎全都有份。甚至，新興的選民沒能倖免，繼續投入一場又一場的盲目起鬨之中，讓一個蛋塔，壓過另一個蛋塔，政治人物只有蛋塔的價值，尚屬事小，台灣難道只有蛋塔可以選？才是事關重大。更麻煩的是，台灣人僅有追逐蛋塔的眼界與品味？這點，我們絕對不能同意。

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