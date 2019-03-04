只待號角響 挺吳派先佈好輔選架構

2019-03-04

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨二○二○總統大選遊戲規則甫底定，國民黨主席吳敦義是否投入參與初選，在三月中旬立委補選結果出爐後，將更為明朗。雖然黨內傳出吳不選總統的可能性一直都在，但挺吳派中常委認為，吳一直都是要選的狀態；各地挺吳人士也已建構輔選架構，只要吳正式宣布，綿密組織就可立即運作。

吳可能在立委補選後表態

國民黨二○二○總統初選機制採七成民調、三成黨員投票，但在特殊的情況下，也不會完全排除第二階段採徵召，國民黨依照往例，將會在四月公告、五月登記、六月初選作業、七月全代會上通過提名；而前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等人已表態參選。

吳敦義遲未表態，動態受矚目，黨內分析，吳將會在三月十六日立委補選結束後對外表態。挺吳人士認為，吳一定會選總統，現在之所以未表態，是為了黨內和諧，吳身為黨主席如果一馬當先宣布，可能會引起黨內不必要刺激。

一名挺吳派中常委表示，外界可能會揣測吳敦義提所謂二階段的可能性是不選了，想改徵召高雄市長韓國瑜，但事實上吳只是沒有把話說死，預留未來台北市長柯文哲參選後的不可確定因素，並非是自己不選。

這名中常委表示，吳敦義現在的動作不像是不選的人，唯一不選的可能是評估沒有贏的機會；但回到兩年前的黨主席選舉，吳一開始也是不鬆口，但一旦宣布後支持度就往上衝，以過半數得票率當選，現在檯面上地方能量、募款能力、全國穿透力最好的人，就是吳敦義。

黨魁選舉 吳黨員支持度高

挺吳人士分析，黨內初選最重要的是有最多黨員的黃復興黨部，這些黨員在兩年前支持吳敦義當選黨主席，他們當時認為只有吳敦義能讓國民黨贏，現在也證明無誤，黃復興對吳有百分之百的信心，會在重要的時刻做最重要的選擇，吳在黨員投票會有近六成支持度。

這名人士透露，前幾天各地挺吳人士召集過一次重要輔選會報，已完成輔選架構，近期的目標是加強宗教團體的支持；吳敦義本人知道各地的支持，並沒有反對，而吳之前說「已經準備卅年」，對支持者而言，就是要選總統的信號。

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