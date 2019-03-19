吳敦義拋「徵召領表說」 朱立倫：去請教黨中央

2019-03-19 13:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨內徵召高雄市長韓國瑜參選2020的聲浪持續加溫，國民黨主席吳敦義昨天拋出「徵召領表說」，指徵召韓國瑜前往領表登記也算是徵召。對此，前新北市長朱立倫表示，這是黨內的事情，應該去請教黨中央。

朱立倫今天拜會新北市長侯友宜，兩人相談甚歡。面對黨內拱韓聲浪，朱立倫認為，黨內一定會推出最強候選人，他會努力成為最強候選人，全黨必須團結一致，他與韓國瑜只會相互支持，這是兩人共同的目標。

針對吳敦義的「徵召領表說」，朱立倫表示，這是黨內的事情，應該去請教黨中央，徵召就是徵召，初選就是初選，到時候由黨中央決定。

是否擔心最後出線的人不是自己？朱立倫回應，參加總統大選不是為了個人權位，是為了能夠改變台灣，讓台灣下一代更好，促使兩岸和平、經濟發展。

此外，近來網路流傳前新北市副市長許志堅涉貪影片，是否認為黨內人士刻意抹黑？

朱立倫說，他寧可相信不是，黨內選舉只是過程，重要的是最後團結一致，他與與市府團隊最堅持的就是操守清廉。

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