民調贏賴神跟小英 韓國瑜：可能我講話讓民眾有同感

2019-03-19 12:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕賴清德投入總統黨內初選引爆話題，有民調則顯示高雄市長韓國瑜領先賴神與小英，韓國瑜今表示，可能自己講的話讓民眾深深有同感、共鳴，所以反映在民調上。

總統大選相關議題不斷纏繞韓國瑜，他今天表示，「我們現在哪有心思去想那麼多，現在就是你看到的，我每天都在為高雄在衝刺、各方面，不管是固本培元也好，不管是衝刺經濟也好，不管是招商引資也好，每一天所有的心思全部花在這裡，沒想這麼多好不好」。

對於國民黨主席吳敦義認為徵招韓國瑜領表登記也算徵招，韓國瑜回應吳主席還沒有找過他，也沒有討論過這件事情，而且國民黨內有好幾位資深前輩們宣布要參選，他覺得這個事情，應該會隨著時間、登記、領表，慢慢會逐步浮現出來。

對於民調領先賴神與小英，韓國瑜說認為這段時間大家都講寒流嗎，他一直解讀為民心加上民怨，可能他韓國講出來的話，真的是讓很多民眾深深有同感、有共鳴，所以反應在民調上。

韓國瑜表示，事實上5個指頭有長有短，很多政治人物都有他的優點跟缺點，包括他本人也有優、缺點，很感謝民眾對他的愛護，會謹記在心、做該做的事情，一步都不會懈怠，繼續幫高雄市民來打拼。

對於陳其邁公開力挺蔡英文，韓國瑜直言那是民進黨家務事，相信民進黨有機制跟協調，相信他們自然會禮出一條路、找出一個人來，這應該只是時間問題。

他說，包括高雄市長、台南市長初選時候，（民進黨初選）已經打成一團亂了，經過了將近兩年時間，最後還是產生一個候選人，大家可以看得到，像這樣子的歷史大戲一幕幕上演、沒有停過，只是這一次焦點在總統大選而已，相信民進黨內部一定有一個的初選機制。

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