婦聯會嗆「抗爭到底」 綠委批：該收回來一塊錢也不能少

2019-03-19 19:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日認定婦聯會不當取得的387億元財產，須收歸國有，婦聯會主委雷倩卻揚言「抗爭到底」；對此，民進黨立委李俊俋今日批評，婦聯會收刮民眾的不義之財，必須回歸國庫，「一塊錢也不能少！」

李俊俋指出，2016年3月8日，他在立法院質詢提及，婦聯會奪取國家的財產最嚴重，查黨產應從婦聯會開始查起。

同年7月25日，不當黨產處理條例三讀通過，經過了967天繁複調查、聽證、認定等程序後，黨產會今天終於通過決議，婦聯會財產應全數收歸國家所有，「過往搜刮民眾的不義之財，必須回歸國庫」。

李俊俋表示，依婦聯會財報資料，該會現有資產總額約387億元，推估「現存利益」數額約為465.63億元，就算全數收歸國有也無法補足推估數額。

李俊俋說，事實上過去婦聯會所收「勞軍捐」總金額高達969.3億元，387億元全繳庫還不到一半！如今婦聯會主委雷倩竟嗆聲抗爭到底。「我要求政府硬起來，該收回來的一塊錢也不能少！」

此外，若干監委先前曾對黨產條例提釋憲，去年10月5日大法官會議已經以不符「行使職權」、「適用法律」等理由決議不受理。

李俊俋敬告，這些監委們應該尊重法律、尊重體制，在政府依法令國民黨附隨組織「還財於民」過程中，切勿一再自失尊嚴，淪為阻礙國家實現公平正義的打手。

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