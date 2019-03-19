385億財產將被收歸國有 婦聯會：抗爭到底

2019-03-19 13:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕針對黨產會今天召開委員會，認定婦聯會財產是不當取得，將收歸國有，婦聯會發出聲明強烈反擊，除強調婦聯會非國民黨附隨組織，無不當取得財產外，更批黨產會違憲違法，將抗爭到底。

婦聯會去年2月遭黨產會認定為國民黨附隨組織，名下約385億財產遭凍結，今日召開的委員會，進一步根據一年多來的調查資料，認定包括勞軍捐及孳息等為不當取得之財產，決議收歸國有，下午2時30分將召開記者會詳細說明。

不過消息一出，婦聯會馬上發表聲明，內容重申，婦聯會絕非國民黨附隨組織，並無不當取得財產。且目前資產的來源、使用、以及未來將做公益用途使用的計劃，都已在去年10月黨產聽證會中做出說明。

婦聯會並批評，先前黨產會聽證會舉辦時，主席捍然拒絕讓婦聯會完整陳述，事後又拒絕再度召開聽證會釐清細節。若黨產會執意以違憲違法的手段將婦聯會財產收歸國有，已嚴重侵犯人民受憲法保障的財產權，一定抗爭到底。

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