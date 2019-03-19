蔡英文連任之路遭賴清德挑戰 郝龍斌「這樣」獻策…

2019-03-19 17:29

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨總統初選出現前行政院長賴清德挑戰蔡英文總統競選連任之路的局面，國民黨副主席郝龍斌今天在臉書公開向蔡英文「獻策」，他以民進黨初選採取全民調，參選者就應該往中道、理性的方向走為由，建議蔡英文「擁抱中間選民」，要對賴清德主張特赦前總統陳水扁說不，與獨派、深綠分手，就能化危機為轉機。

郝龍斌說，賴清德參選總統後，幾乎確定了台獨、特赦陳水扁將成為此後賴清德參選的主要主張，可以想見未來蔡英文將面臨獨派極大的壓力，他建議蔡英文趁此機會與獨派分道揚鑣，回歸中道路線，讓獨派徹底成為台灣民意的極端少數。

他說，用司法作為爭奪權力的籌碼，是民主法治時代最醜陋的政治手段，陳水扁並不是政治犯，而是三審定讞的貪汙犯，特赦陳水扁已經觸碰到全台民意的最底線，如果賴清德與獨派執意要特赦陳水扁，他相信民意自然會將獨派淘汰，而危機就是轉機，現在蔡英文最好的選擇，就是與獨派、深綠分手。

郝龍斌說，民進黨初選採取全民調，就是鼓勵參選者往中道、理性的方向走，擺脫基本教義派的挾持，真正回歸主流民意，蔡英文執政之所以一蹶不振，就是因為偏離了中道路線，只知討好獨派，或許藉這個機會重新擁抱中間選民，才是蔡英文面對敗局的唯一自救之道。

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