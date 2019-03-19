陳菊、陳其邁表態挺英 賴清德：尊重

2019-03-19 12:11

［記者劉婉君／台南報導］前行政院長賴清德投入民進黨總統黨內初選，在政壇投下震撼彈，總統府秘書長陳菊和行政院副院長陳其邁先後在臉書表態，支持總統蔡英文連任，對此，賴清德表示，對於黨公職的表態他都尊重。

賴清德說，每個人有自己的看法，對於黨內黨公職表態支持蔡英文給予尊重，他要打一場超越個人、派系，完完全全為了台灣的君子之爭。

賴清德表示，民進黨也非常需要這一場初選，利用初選的平台，說明民進黨過去到底為什麼推動這一些政策，講明白未來改進之道，未來責任何在？要把台灣帶往何方？以過去經驗來看，大家對初選抱持憂心的態度，這也難怪，所以黨內的同志擔心初選影響後續團結，他都可以理解，但只要有心，把初選打造成為初選的典範，對民進黨、對其他的政黨、對社會都有好處。

他也重申，會將初選比照他在競選台南市長連任時推動的「五不」，不會設總部、不會插旗子、不會豎看板、不用宣傳車、不辦造勢活動。

他說，為降低初選的衝擊，黨公職不用選邊站，大家中立，派系和組織也不用動員，利用初選平台，大家才知道民進黨現在和過去有什麼不同，因為自制，願意把初選打造成為台灣的典範，台灣人民會感動，希望黨公職要對民主的制度有信心，對民進黨有信心，對蔡英文有信心，也要對他有信心。

至於對自己的勝算有多少？賴清德說，這個決定在國人的手上。

賴清德今天上午回到母校成功大學醫學院請益，老師韓良誠說，賴清德和蔡英文兩人都是高EQ和IQ，都是為了台灣的未來在努力，相信在此次黨內初選，一定會為台灣民主上一堂很好的課，也一定是一場君之子爭。

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