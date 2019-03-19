「改革不換手」挺英青年黨公職代蔡總統領表

2019-03-19 15:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德昨完成民進黨總統初選參選登記，挑戰爭取連任的總統蔡英文。多名「挺英」年輕世代黨公職發起串連，力挺總統蔡英文連任，今下午並赴民進黨中央黨部代蔡總統領表，呼籲「改革不要換手」，盼更多年輕世代站出來給蔡總統力量。

總統蔡英文宣布將在本週四（21日）出訪前完成總統初選登記。多位年輕黨公職今則代表蔡總統領表，包含民進黨新北議員張志豪、台北市議員阮昭雄、台中市議員江肇國、基隆市議員張秉鈞、基隆市議員樟之豪、高雄市議員林智鴻及高雄在地青年張以理等，共同發聲表達支持蔡英文總統連任的立場。

民進黨新北議員張志豪受訪表示，因為蔡總統忙於國政及出訪事務，因此受蔡總統委託代表領表。對於媒體提問，部分獨派大老力挺賴清德，年輕世代出面挺蔡是否有對立意味？張志豪表示，沒有這種分野，今天是受到蔡總統委託。

民進黨基隆市議員張秉鈞表示，「戰前換將」是大忌，支持蔡總統連任；民進黨基隆市議員張之豪則說，蔡總統在國防、外交做出很好的成績，內政也踏出過往總統沒有改革步伐，雖然暫時看到一些民調影響，但他們挺改革和改革的力量。

民進黨台北市議員阮昭雄表示，昨天開始接到許多選民反應，希望民進黨團結，也有選民表示蔡總統是史上最好總統，因此反映基層聲音，希望未來更多團結氣氛。

台中市議員江肇國表示，這兩天接到很多基層焦慮的聲音。既有團隊要繼續穩健，面對中國打壓不退縮，他今天帶來基層的聲音，為蔡總統領表，盼民進黨團結。

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