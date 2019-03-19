賴清德角逐總統大位 張善政：賴的能力比蔡英文好許多倍

2019-03-19 11:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對前行政院長賴清德參加民進黨內總統初選一事，前行政院長張善政今日表示，如果他是賴清德，他也會出來，因為蔡英文執政實在太糟糕，除了只會跟對岸嗆聲，其他什麼事也做不好，賴的能力絕對比蔡英文好許多倍。

張善政認為，蔡英文2020要繼續執政的可能性太低，賴要是不出來，難道要眼睜睜坐視民進黨失掉政權嗎？雖然賴清德明年不見得會當選，但是至少可以鞏固他在民進黨內的地位。

張善政分析，此舉可以讓人看到民進黨自己也不能忍受蔡英文的無能，藉此贏得一絲絲尊重，到了2024年的總統選舉，優先候選人就非賴莫屬。

張善政提及，國民黨在2016年選舉就是畏首畏尾，沒有人願意出來，後來真不行了才搞出難看的「換柱事件」。當初要是有人願意挺身而出，雖然明知當年很難選上，但是到現在2020年的候選人就非他莫屬。

張善政表示，他自己與賴清德一起處理過許多事，賴曾說他們是「難兄難弟」，賴給他的感覺，「能力絕對比蔡英文好許多倍」，但這並不是他會支持賴清德選總統。

張也談及不支持賴清德的2個理由，第一是賴所屬的民進黨新潮流搶資源的醜態讓人生厭，若是賴當選，新潮流會比現在更囂張。

他指出，「我完全同意柯P所說『新潮流是國家禍害』」；第二理由是他不支持台獨。賴清德在支持台獨的理念下，台灣在國際上可能加速被邊緣化，國際經貿組織一個也進不去，如何搞好台灣經濟，令人好奇。

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