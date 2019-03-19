挺賴神？挺小英？台灣社3/24會商 張葉森：個人挺賴清德

2019-03-19 16:54

〔記者李欣芳／台北報導〕前行政院長賴清德登記角逐民進黨總統初選投下震撼彈，挑戰蔡英文總統競選連任，本土社團幹部有人挺賴清德，也有人支持蔡英文，台灣社社長張葉森今天下午受訪表示，台灣社將在24日邀各社團會商民進黨總統初選並做成正式決議，他今天與幾個社團幹部初步溝通達成的共識，認為2020為了延續本土政權，將支持民進黨最有勝算的人參選總統，張葉森說，他個人支持賴清德選總統，賴與本土社團正名制憲的目標較為接近。

北社社長李川信也表示，民進黨應推出最能贏得2020的人代表該黨出征，他判斷這場初選，賴清德的贏面較大，因為目前賴的民調支持度較高。

獨派大老、「台灣國家聯盟」決策委員姚嘉文昨天表示，民進黨總統初選黨內競爭是很平常的事，他個人支持蔡英文總統連任。

據悉，本土社團內部雖然挺賴清德參選總統的聲浪不小，但也有部分社團幹部挺蔡英文競選連任，因此面對民進黨這次總統初選，全國各本土社團應不會聯合發表聲明支持特定人選。

張葉森表示，他一直希望賴清德能出馬角逐總統，由於蔡總統相較於國民黨總統參選人，民調支持度長期落後，先前讓基層的綠營支持者很焦慮，認為賴清德的民調支持度高，民調高者為何不出馬？

張葉森指出，本土社團當初力挺東奧正名，蔡總統並不支持，而去年「喜樂島聯盟」推動「全民公投反併吞活動」，民進黨中常會卻決議禁止黨公職參與喜樂島的活動，當時身兼民進黨主席的蔡總統與本土社團站在對立面，讓他們非常失望！

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