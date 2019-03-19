丁守中批身分證沒國旗 網友酸：還沒退出政壇喔？

2019-03-19 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕內政部預計明年換發新版晶片身分證，不過身分證上是否保留國旗，卻引來熱烈討論。台北市長落選人丁守中就質疑，沒有國號國旗，是那門子的國民身分證。不過此言論卻被網友大酸，「讓你去對岸舉國旗，又在那邊不要挑釁。」

丁守中今天在臉書發文質疑，「沒有國號國旗，那是那門子的國民身分證？」他認為民進黨口口聲聲説中華民國走不出去、說中共在打壓中華民國，但實際上民進黨政府更打壓中華民國。丁守中又說，兩岸應該擴大交流合作，化解歷史造成的仇恨和對立，追求兩岸永績和平、安定與繁榮，才是人民之福。

不過許多鄉民看到丁守中的言論後都批評，「明明最想滅掉中華民國的是KMT。」、「去支那拿你的國旗唱你的國歌啊！笑你不敢。」、「藍藍總是愛打自己臉，讓你去對岸舉國旗，又在那邊不要挑釁。」、「中共什麼時候承認中華民國了，作夢喔。」也有網友想起過去丁守中曾說選輸要退政壇，「還沒退出政壇喔。」、「那個選舉無效之訴到哪了？」

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