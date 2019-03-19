兩蔣時代身分證也沒國旗 徐國勇：不必當成政治議題

2019-03-19 11:10

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部預計明年將換發新版晶片身分證，針對身分證上是否保留國旗，內政部長徐國勇今召開記者會表示，其實兩蔣時代的身分證就沒有國旗，歷來6個版本也有4個沒有國旗，因此他不希望身分證的國旗問題變成政治議題，他個人對於是否保留國旗也沒有定見，「有沒有國旗我都喜歡！」

徐國勇今在記者會上出示我國歷來6個身分證版本，其中民國36年發行的第一代身分證、43年發行的第二代身分證、54年發行的第三代身分證及65年發行的第四代身分證，均沒有出現國旗圖案，一直到75年發行的第五代身分證才首次印上國旗。

徐國勇進一步指出，不只是我國舊版身分證不放國旗，新加坡、香港、日本、印尼、德國、瑞典等多數國家的身分證也沒有國旗，有些是用國徽、國花或國鳥，「就連中國大陸都沒有把五星旗放上去」，如果身分證沒有國旗，國家就會不成國家，「那這些人怎麼辦？這些國家怎麼辦？」

徐國勇說，我國是一個主權獨立的國家，國人出國使用護照，身分證僅是對內使用，這對主權不會有問題，因此他不希望身分證的國旗問題變成政治議題，造成大家的紛擾，內政部對此抱持開放態度，讓全國同胞可以表達意見。

針對新版身分證要保留哪些資訊，徐國勇則表示，目前還沒定案，前行政院長賴清德與現任院長蘇貞昌也都裁示要內政部多聽各界意見，全案要到明年才會拍板，歡迎大家提供意見，預計明年10月起分批進行換發。

徐國勇強調，新版身分證會用「最小揭露」、「最大保護」的原則來設計，證件上刊載的資訊應該會比現行版本少一點，同時將會跟自然人憑證結合。至於是否要與健保卡結合，則交給持卡人自己決定，如果同意結合健保卡功能，屆時民眾可以自行登入系統設定。

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