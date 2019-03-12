認輸了？ 丁守中發文痛批「台北市長柯文哲」

2019-03-12 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕丁守中去年代表國民黨參選台北市長落敗後，認為選舉有問題，提出選舉無效訴訟。今天他發文批評市長柯文哲，卻用柯市長稱呼柯P，引來網友調侃，「突然承認柯文哲是市長了？」

丁守中今天在臉書發文批評，「台北市長柯文哲」不顧北投關渡地區可能的塞車風險、環團多次提醒淡水河沿岸紅樹林生態保育問題，硬是保證淡北快速道路工程沒問題，「淡北快速道路環評都還沒過，柯市長在急什麼？」丁守中也質疑柯P，根本忘了捍衛市民權益的職責，反而當起分糖的耶誕老公公，但未來各項流弊則是全體台北市民承擔。

不過許多網友看到丁守中稱柯P市長後都笑翻，「丁守中突然承認柯文哲是市長了？那選舉無效之訴是不打算打了嗎？就這樣放棄惹？」、「終於脫離時空停滯區了嗎？」、「這小編不專業...」

也有網友質疑，淡北是新北為主，環評也是新北的事，台北市是配合而已，「侯：靠背...」、「哈哈一出時空迴圈先婊侯友宜。」、「怎麼不去批判你家的漢子？」

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