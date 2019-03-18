結合駕照、健保卡功能！鄉民推爆「數位身分識別證」

2019-03-18 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕國發會主委陳美伶最近透露，將在2020年10月全面換發「數位身分識別證」，該證件將結合健保卡與駕照效用，推動智慧政府策略，網路上普遍叫好。

綜合媒體報導，陳美伶解釋，數位身分識別證能連結政府網路，所有資料將匯集到每個部會的雲端資料庫，因此，國人1生之中僅需提供1次個資，未來所有的業務都可以透過線上申請來辦理，「數位身分識別證」就像是1把供認證用的身分金鑰，如同目前的身分證、駕照、健保卡結合自然人憑證。

對於侵害隱私的疑慮，陳美伶認為，此證件僅有「識別」之用，是用來開啟雲端資料，申請政府提供的所有服務；她舉例，北歐國家愛沙尼亞的人民只有結婚、離婚與買地、買房需要臨櫃辦理，其他便民服務都可在線上完成，因此期許台灣也能達成這樣的目標。

這事在批踢踢實業坊（PTT）引發鄉民們不少質疑，他們懷疑「身分證，健保卡，駕照=1張，我去哪生出第2張」，但也有鄉民贊成此創舉，提到「雙證件的問題自然會有配套，當政府白癡嗎」、「光身分證跟自然人憑證合一就方便多了」、「喊了這麼久，快點整合好啦，以後就不用帶這麼多卡了」、「一堆國家早就整合電子化了，還在那邊雙證件」。

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