黃昭順以果汁牛奶為例評身分證國旗問題 網酸：台三線不能沒3條

2019-03-19 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕明年預計換發新版晶片身分證。國民黨立委黃昭順的同名臉書粉專今貼文，表示果汁牛奶沒果汁，都會被說成黑心食品，質疑新版身分證無國旗，蔡政府有何「黑心」企圖。相關內容轉載至批踢踢後，鄉民們紛紛踴躍留言，並打趣地說「台三線不能沒三條」。

黃昭順的貼文表示，一般公司機關職員證起碼要有公司名稱，或個人相片以利識別，「請問新版身分證是『那個國家的國民身分證』？」

黃昭順的貼文指出，米粉沒米粉、果汁牛奶無果汁，都會被稱黑心食品，「蔡政府公布這樣一張『沒有國家、沒有國旗』的卡片，是國民身份辨識用嗎？還是蔡政府另有什麼『黑心』企圖？」

針對黃昭順的貼文內容，批踢踢鄉民們回應，「嬰兒油有嬰兒嗎？」、「那中華民國有中國嗎？你說啊」、「台三線： 我也沒有三條線」、「我很混怒」、「那為何謝龍介選舉活動，要收國旗？」「啥時候那卡片叫做國旗證了」、「身分證不能沒身分才對吧」。

內政部長徐國勇今在記者會上提到，針對身分證上保留國旗與否，目前尚未定論，並指兩蔣時代的身分證就沒國旗，歷來6版本其中4個也沒國旗；新加坡、日本、德國等國的身分證也沒國旗，有些是用國徽、國花或國鳥等代表。

徐國勇也提及，國人出國是使用護照，身分證僅對內，對主權不會有問題，他不希望卡片上的國旗問題變政治議題。

有關黃昭順與台三線一說，本報曾在2016年5月23日報導，黃昭順質詢時批評總統蔡英文推動浪漫台三線計畫，並稱許多客家庄沒桐花可賞何來浪漫，還口出「浪漫台三線是哪三條線」，讓時任客委會主委李永得只得尷尬解釋，台三線為沿途有客家地景的一條公路。

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