「果汁牛奶不能沒果汁」 黃昭順：身分證不能沒國旗

2019-03-19 12:17

〔記者陳昀／台北報導〕內政部預計明年換發新版晶片身分證，部長徐國勇上午召開記者會指出，針對是否保留國旗目前尚未定論，且兩蔣時代的身分證就沒有國旗，不希望成為政治議題；不過，國民黨立委黃昭順質疑，果汁牛奶沒有果汁都會被說是黑心食品了，身分證沒有國旗，蔡政府有什麼「黑心」企圖？

徐國勇表示，其實兩蔣時代的身分證就沒有國旗，歷來6個版本身分證中有4個沒有國旗，因此他不希望身分證的國旗問題變成政治議題，他個人對於是否保留國旗也沒有定見。

黃昭順在臉書發文指出，一般公司的職員證起碼有公司名稱或個人相片以利識別，新版身分證若沒有國旗、國名，是哪個國家的身分證？

黃昭順批評，米粉沒有米、果汁牛奶沒有果汁，都會被說成是黑心食品，蔡政府公布這樣一張「沒有國家、沒有國旗」的卡片，是另有什麼「黑心」企圖？

她強調：「我愛我的國家、我愛國旗，請問為什麼要將中華民國國號、國旗取消或隱性？」

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