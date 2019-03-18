2020換發新身分證 初步構想將不顯示國旗、配偶、出生地

2019-03-18 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕政府預計規劃將在2020年10月全面換發「數位身分識別證」，該證件將結合健保卡與駕照效用，還能連結政府網路，所有資料將匯集到每個部會的雲端資料庫，網路上普遍對該構想表達贊成。國發會主委陳美伶今在質詢時表示，卡片上只會顯示姓名、身分證字號、相片，不會出現國旗。

綜合媒體報導，時代力量立委徐永明今在立院經濟委員會質詢，新身分證相關資料是否會涉及隱私權？是否有為跨性別人士提供選擇等？陳美伶答詢時表示，卡片上只會顯示姓名、身分證字號、相片，不會出現國旗，其他例如配偶、出生地等資料也都是隱藏的，不會全部標示。

現行身分證字號「1」代表男性、「2」代表女性，針對跨性別者的部分，陳美伶表示，未來預計將以數字「7」保留給跨性別者。陳美伶表示，目前內政部初步意見認為，該提議「不見得不可行」。而「8、9」則是暫定給外國人居留證使用。

對於證件上不放國旗，陳美伶表示，目前內政部簡報呈現之資料顯示，「目前看到是沒有」，「印象中」是沒有國旗。陳美伶強調，這方面的業務是由內政部來規劃，最終放不放國旗、或是顯示何種資訊，都要由內政部考量後決定。

至於新身分證的發放時程，陳美伶說，目前案件已進入招標階段，預計明年10月開始發放，新身分證暫時也不會導入駕照、健保卡等功能，不過，雖然不會一次到位，不過大方向的規劃將保持不變。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/