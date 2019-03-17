山雨欲來？ 童仲彥隨柯P訪美：目擊吳祥輝出現！

2019-03-17 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲展開為期9天的訪美行程，前市議員童仲彥、友柯臉書社團《打臉名嘴》「RJ」、曾丟過柯P拖鞋的「台灣國」主任陳峻涵也全程跟團，可說是「柯粉柯黑大亂鬥」。而童仲彥與RJ今（17）日爆料，在飯店看到了吳祥輝與李茂玄等獨派人士，有媒體還下令尋找吳祥輝與葛特曼，指柯P訪美行出現變數。

RJ於YouTube發表影片指出，柯文哲相當快速地就通關，並未遭到美方攔阻，反倒是陳峻涵被請到了小房間內審問，「實在是非常有趣的情況」。到了飯店之後，RJ表示，竟在附近看到了「847」（指控柯文哲涉嫌器官仲介的作家吳祥輝）、曾持AK47對柯文哲競選小物開槍的居美台灣人李茂玄（松本玄行）。此外，RJ說，也看到了台北市議員侯漢廷，表示很想酸「當匪諜的感覺是怎樣」。

而童仲彥也在臉書發文，PO出了一張與RJ一同在飯店房間的照片「撞見獨家847，睡不著共商對策」、「今晚11:30（美國時間），在柯P下塌飯店撞見847、松本玄行」，表示自己不理陳峻涵了，要來找「葛格在哪裡」，甚至也有媒體下令找「847和葛格」。

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