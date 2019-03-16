環團以煤灰塗抹韓國瑜照片 環保局：盼理性表達訴求

2019-03-16 19:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南部反空污大聯盟不滿高市空污嚴重，今以煤灰塗抹市長韓國瑜等人照片，抗議新市府迄今未揮重拳，認為韓市長抗空污決心，淪為環保局長口頭勸說，防制空污沒有效用，中央也應配合改善。

南部反空污大聯盟今前往中鋼廠區大門前抗議，要求市長韓國瑜落實選前承諾，應以行政手段加速中鋼改善空污，將污染最嚴重的1、2號濕式煉焦爐停爐並拆除改建乾式，同時加速完成室內儲煤場。

一行人認為市府沒有作為，先以煤灰塗抹市長韓國瑜、高市環保局長袁中新臉部照片，並認為中鋼是經濟部的國營事業，中央應該要積極改善，再以煤灰塗抹經濟部長沈榮津、環保署長張子敬、行政院長蘇貞昌等照片。

鳳鼻頭在地居民洪秀菊指出，市長韓國瑜選前簽署承諾會盡力於2年內完成中鋼污染的改善，並列為施政重點目標，卻允許中鋼花10年建置煤礦砂室內堆置場，另2座煉焦爐花6至8年才能改乾式，但高雄市民無法再忍受10年的空污。

環保局表示，已強力要求中鋼公司，規劃分批分期改善工程，年底即可先完成燒結礦堆置場室內化工程，原料儲存場室內化也將在今年底前開工，溼式淬火塔改為乾式的先期計畫也於本月啟動，承諾會要求中鋼加速並縮短改善期程。

環保局指出，尊重環團的批評與意見，但對於以塗抹煤灰在個人照片上等不理性的方式表達訴求，環保局表示遺憾，呼籲民眾應以科學數據及理性方式表達訴求。

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